Emily triumphiert parallel zu Nadal

Im Fernsehen flimmert das Finale der Australian Open zwischen Rafael Nadal und Daniil Medwedew, und wenige Meter entfernt geht es um den Titel bei den Rheinland-Pfalz-Hallenmeisterschaften. „Da wurde zeitgleich auf zwei völlig verschiedenen Seiten des Erdballs hochklassiges Tennis geboten“, erzählte Morten Pohl, beim Tennisverband Rheinland-Pfalz für den Nachwuchs zuständig. „Es gab sogar einen Moment, da stand es bei beiden Spielen jeweils 5:5 innerhalb eines Satzes“, ergänzte Spielervater Rüdiger Eigelsbach eine Parallele, die die doppelte Spannung dokumentiert. Während in Australien Nadal in der Folgezeit seinen Rekordsieg perfekt machte, feierte im Sportzentrum in Bad Kreuznach Emily Eigelsbach einen Heimerfolg. Die Bad Kreuznacherin, die für den HTC Bad Neuenahr spielt, gewann wie vor zwei Jahren den Landestitel. Da das Turnier 2021 nicht ausgetragen worden war, verteidigte sie somit ihren Titel.