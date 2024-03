Plus Worms Emily Eigelsbach: 15-Jährige triumphiert erneut bei den Frauen i Starke Vorhand: Landesmeisterin Emily Eigelsbach. Foto: Eigelsbach Lesezeit: 1 Minute Emily Eigelsbach, 15 Jahre alt, hat einmal mehr ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten auf dem Tennisplatz unter Beweis gestellt: Zum zweiten Mal in Folge hat sie die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft bei den Frauen in der Halle gewonnen.

Das Turnier in Worms forderte Emily Eigelsbach sowohl sportlich als auch organisatorisch heraus, da sie neben den Spielen auch ihre Teilnahme an der Sportgala in Bad Kreuznach koordinieren musste. Dort erhielt sie für ihren Einsatz im Nationalteam bei den Jugendspielen in Maribor die Goldene Sportplakette. Trotz des straffen Zeitplans konnte ...