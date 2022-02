Gibt es bei der neunten Auflage der „Burg-Wächter Ladies Open“ zum zweiten Mal eine deutsche Siegerin? Sieben Jahre sind seit dem Turniersieg von Carina Witthöft in Altenkirchen vergangen. Die Hamburgerin holte bei der zweiten Austragung den Finalsieg gegen Antonia Lottner. Eine 20- und eine 18-jährige Hoffnungsträgerin des Deutschen Tennis Bundes standen sich gegenüber, von denen in den nächsten Jahren viel zu hören sein sollte. So wünschte es sich damals zumindest Barbara Rittner.