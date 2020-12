Kreis Bad Kreuznach

Die Tennisspieler sind die Vorreiter in der Region. Als erste Sportart steigen sie in der Corona-Krise wieder in der Spielbetrieb ein. Die Medenrunde startet am heutigen Samstag, ist allerdings weit entfernt von Normalität und wird deshalb als Übergangssaison betrachtet. Dennoch sind viele Tennis-Cracks froh, dass es wieder einen geordneten Spielbetrieb gibt. Vier höherklassige Teams aus dem Kreis Bad Kreuznach nehmen die Herausforderungen, die Corona-Verordnungen und Hygienekonzepte mit sich bringen, an.