Der Zeitraum, in dem die Spielerinnen ihre Meldung kostenfrei zurückziehen konnten, ist beendet. Jetzt hat Razvan Mihai ein konkretes Bild, wie das Teilnehmerfeld der „Burg-Wächter Ladies Open“ in Altenkirchen, die am Sonntag mit der Qualifikation beginnen, aussieht. „Es haben zwar ein paar namhafte Spielerinnen zurückgezogen, aber gerade unter den Top-Spielerinnen ist die Quote derjenigen, die auch kommen werden, sehr hoch“, freut sich der Direktor des Frauentennis-Weltranglistenturniers.