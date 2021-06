Ein Abenteuer für das gallische Dorf: Der kleine TC Roßbach spielt in der Medenrunde gleich mit zwei Teams in der Verbandsliga

Ein Blick auf die gegnerischen Mannschaftsmeldungen genügt, und den Tennisspielern des TC Roßbach wird endgültig bewusst, in welchen Bereichen des „Weißen Sports“ sie inzwischen angekommen sind. Nun ist natürlich noch nicht absehbar, mit welchem Personal die Konkurrenten zu den anstehenden Medenrunden-Partien gegen die Westerwälder antreten, aber Namen wie Franz Stauder in Diensten des TC Rot-Weiß Worms, der einst beim Rasenturnier in Halle die Doppelkonkurrenz an der Seite von Pat Cash absolvierte, oder des vom TC Blau-Weiß Bad Ems II gemeldeten Tscheche Jan Vacek, Wimbledon-Achtelfinalist von 2002, machen deutlich, welcher Wind in der Tennis-Verbandsliga wehen kann. „Da sind richtige Cracks und Hochkaräter dabei“, sagt Roßbachs M 40-Spieler und Vorstandsmitglied Marco Birk.