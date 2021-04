DTB-Ranglistenturnier in Gebhardshain: SG Westerwald hat die Gunst der Stunde genutzt

Im Vorfeld hätte die SG Westerwald sicherlich die Werbetrommel gerührt, doch in Zeiten von Lockdowns und Notbremsen, in denen Zuschauer bei (Sport-)Veranstaltungen untersagt sind, hätte das am Ende wohl nur für Ärger gesorgt. „Außerdem mussten wir ja bis zuletzt abwarten, wie die Inzidenz im Kreis ist“, gibt Geschäftsführer Markus Solbach zu verstehen, weshalb am vergangenen Wochenende auf der Tennisanlage des Vereins im Gebhardshainer Steinweg eher im Verborgenen ein DTB-Ranglistenturnier ausgespielt worden ist, zu dem junge Tennisspielerinnen aus ganz Deutschland angereist waren, von denen einige mit zum Besten zählen, was die U18-Konkurrenz hierzulande zu bieten hat.