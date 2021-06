Die Medenrunde im Rhein-Lahnkreis: Mannschaften, Namen und Termine auf einen Blick

Während die Medenrunde in den älteren Altersklassen bereits während dieser Woche eingeläutet wurde, heißt es für das Gros der restlichen Teams am anstehenden Wochenende wieder auf dem 23,77 Meter langen und 8,23 Meter breiten Spielfeld die Filzkugel möglichst so zu platzieren, dass dem Gegner auf der anderen Seite des Netzes keine Gelegenheit zum wirkungsvollen Return bleibt. Für Spannung ist jedenfalls von Burgschwalbach bis Braubach sowie Bad Ems bis Miehlen und Nastätten hinreichend gesorgt. Wir stellen die oberhalb der A-Klasse eingeteilten heimischen Teams namentlich vor und geben einen kompletten Überblick über die Termine bis Mitte September.