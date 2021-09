Die wegen der Corona-Pandemie gesplittete Tennis-Medenrunde wird in einigen Klassen fortgesetzt. So steigt am Sonntag um 9 Uhr beim TC Weinsheim das Derby in der Männer-A-Klasse. Der TC Blau-Weiß Bad Kreuznach macht sich Hoffnungen auf die Meisterschaft und will sich vom Lokalrivalen nicht stoppen lassen.