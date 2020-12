Das große Ziel rückt in weite Ferne: Tennis-Mannschaft aus Siershahn hat(te) viel vor

Siershahn

Was die internationale Note angeht, ist die Mannschaft des TC Siershahn kaum zu toppen. Auf den Positionen eins bis neun bieten die Männer 75 einen Chilenen, einen Briten, einen Australier, einen Italiener, zwei Finnen, einen Ungarn und einen Spanier auf. Dazwischen steht an Position drei Heinz Wagner aus Staudt als Lokalmatador, weiter hinten im Tableau ergänzen die heimischen Spieler Dieter Roth, Alfons Baur, Hans-Erich Hess, Horst Bitschkus, Hans Dieter Schmitt und Fritz Theise das Aufgebot des Tennis-Regionalligisten. Mit dieser bunt gemischten Mannschaft wollten die Siershahner ein klar definiertes Ziel erreichen: den Einzug in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Doch ob es dazu kommt, steht aufgrund der Corona-Pandemie noch in den Sternen.