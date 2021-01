Offenbach/Remagen

Seit einigen Monaten lebt und trainiert der Remagener Tennisprofi Constantin Schmitz mittlerweile in Offenbach. Am Stützpunkt des hessischen Tennisverbandes hat der 25-jährige, zweimalige All-American am College ein professionelles Trainingsumfeld gefunden, das ihm den Weg nach oben in der Tennisweltrangliste ebnen soll. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der enorm verletzungsgeplagte Profi endlich über einen längeren Zeitraum hinweg gesund bleibt.