Der Jubelschrei am Dienstagabend um 22.08 Uhr auf der Altenkirchener Glockenspitze war nicht zu überhören. Die 29-jährige Alison van Uytvanck hatte gerade ihren fünften Matchball im Erstrundenspiel der Burg-Wächter Ladies Open gegen Clara Tauson verwandelt. Nach mehr als drei Stunden Spielzeit stand es 6:2, 5:7 und 7:6 für die Belgierin. Der große Jubel hing nicht nur mit van Uytvancks Sieg gegen die Titelverteidigerin zusammen, sondern auch mit dem, was sie in letzter Zeit erlebt hatte.