Plus Bad Kreuznach/Hattert Clemens Müller gibt keinen Satz ab: Talent des TC Hattert ist Landesmeister der Altersklasse U 14 Bei den Hallenmeisterschaften des Tennisverbandes Rheinland-Pfalz in Bad Kreuznach trug sich auch eine Nachwuchshoffnung aus dem Westerwald in die Siegerliste ein.

Insgesamt 64 Tennistalente kämpften am ersten von zwei Meisterschaftswochenenden in den Klassen U 12 bis U 14 um die Landestitel. Die Chance auf die Meisterschaft und die begehrten Ranglistenpunkte ließen in der Altersklasse U 14 die Topfavoriten nicht liegen. Sowohl Clemens Müller (TC Hattert) als auch Ana Stratulat (TC Ludwigshafen-Oppau) sicherten sich souverän, ...