Plus Bad Ems

BW-Männer wollen Geschichte schreiben: Bad Emser greifen in Sindelfingen nach ersehnten Regionalliga-Ticket

i Auch wenn's gegen einen bärenstark besetzten Konkurrenten wieder eine ganz besondere Herausforderung wird, nehmen Tristan Reiff und Co. erneut die Regionalliga ins Visier. Foto: Andreas Hergenhahn

Zum bereits vierten Mal nach 2017, 2022 und 2024 schicken sich die Männer des TC BW Bad Ems an, mit dem Sprung in die Tennis-Regionalliga in eine andere sportliche Dimension vorzustoßen. Beim baden-württembergischen Titelträger VfL Sindelfingen gilt es an diesem Samstag ab 13 Uhr, eine abermals starke Medenrunde zu krönen.