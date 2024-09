Plus Bad Ems

BW Bad Ems will bei DM-Endrunde in Berlin Geschichte schreiben

i Der 45-jährige kroatische Hüne Ivo Karlovic dürfte am Wochenende unabhängig vom jeweiligen Gegner im Kader der Bad Emser stehen. Der Aufschlag-Spezialist bringt seine Gegner nach wie vor mit seinen Assen gehörig ins Schwitzen. Foto: Andreas Hergenhahn

Am Wochenende wird's für die Männer 40 des TC BW Bad Ems ernst: Am Finnentroper Weg in Berlin wird im Final-Four-Turnier der neue Deutsche Mannschaftsmeister dieser Altersklasse ermittelt. Das von Markus Henkel zusammengestellte Starensemble aus der Kurstadt an der Lahn greift nach den Sternen und will sich nach Platz 3 im Vorjahr diesmal als Nachfolger des TC Pfarrkirchen in den Annalen verewigen.