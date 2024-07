Plus Simmern Bopparderinnen feiern souveränen Südwestliga-Aufstieg – Simmerner Männer starke Dritte Von Mirko Bernd i Hund George freute sich mit den Bopparderinnen nach dem 9:0 in Igel über die souveräne Meisterschaft in der Oberliga der Frauen 50. Lori Murtaugh, Petra Schubert, Nicole Weißer, Silvia Eisert (hinten, von links), Ursula Persel (Mitte) sowie Angela Christmann, Sandra Lohse und Anja Gade taten es George gleich. Foto: Nicole Weißer Der Rhein-Hunsrück-Kreis hat einen zweiten Südwestligisten im Tennis: Die Bopparder Frauen 50 wurden souverän Meister der Oberliga. Die ursprünglich angesetzte Verbandsliga-Partie der Frauen 60 des TV Kastellaun wurde auf den 9. Juli verschoben. Lesezeit: 2 Minuten

Südwestliga Männer 60 Sportpark TC Simmern - RW Lauterbach 2:7. Am Ende ist den Sportparklern in ihrer Aufstiegssaison, die nach der Niederlage zu Hause gegen Lauterbach auf einem hervorragenden dritten Platz mit 8:4 Punkten endete, etwas die Puste ausgegangen. Die Gäste schoben sich an Simmern vorbei auf den zweiten Rang mit ...