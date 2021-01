Neuwied/Koblenz

Knapp sechs Wochen ist es mittlerweile her, als sich der Neuwieder Tennisprofi Benjamin Hassan in Biberach erstmals die Krone des Deutschen Tennismeisters aufsetzen konnte. Für Hassan war es der schnelle Lohn für die harte Arbeit in den Monaten zuvor und gleichzeitig eine Motivationsspritze für die neue Saison, für die sich der 25-Jährige einiges vorgenommen hat.