Lutzerath

Der erste Aufschlag ist gemacht. Die lange Wartezeit hat zumindest für die Tennissportler endlich ein Ende, als sie am Sonntag als erste Breitsportart nach der Corona-Pause im COC-Kreis die Wettkampfsaison eröffneten. In Lutzerath empfing die SG Forst/Lutzerath in der Männer A-Klasse dazu den TC Trier II und unterlag den Gästen aus der Domstadt mit 7:14 Punkten.