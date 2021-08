Mit dem TC Gensingen haben Jelle Ackermann und Franjo Matic in der Männer-Oberliga für Furore gesorgt. Erst auf den letzten Drücker verpassten die Tennis-Asse mit ihren Teamkollegen die Meisterschaft und den Einzug in die Aufstiegsspiele. Nun möchten beide auch im Seniorenbereich ihre Duftmarken hinterlassen. Sie starten bei den deutschen Meisterschaften in Worms.