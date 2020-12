Bad Ems

Nach einem gelungenen Start in die Tennis-Medenrunde warten auf die Oberliga-Männer des TC BW Bad Ems zwei weitere interessante Aufgaben. An diesem Samstag (ab 10 Uhr) gastiert der TC im Saarland beim TZ DJK Sulzbachtal II, ehe am Sonntag (ebenfalls ab 10 Uhr) ein lukratives Heimspiel gegen den TC Gensingen ansteht.