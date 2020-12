Rhein-Lahn

Lediglich vier der sechs angesetzten Begegnungen mit Kreisbeteiligung wurden in den höherklassigen Tennisligen am vergangenen Wochenende auch tatsächlich ausgetragen. Die Verbandsliga-Partie der Männer 40 des TC Diez gegen die SG Ruchheim wurde auf den 19. September, 12 Uhr, verlegt. Ursprünglich wären auch die Männer 50 des TC BW Bad Ems am Samstag in der Regionalliga gegen Eintracht Frankfurt aktiv gewesen. Dieses Spiel wurde ebenso kurzfristig verschoben, neuer Termin ist nun der 29. August (13 Uhr).