Bad Emser Männer 70 unterliegen Meister

Zum Abschluss der Tennis-Medenrunde standen die Männer 70 des TC BW Bad Ems beim Regionalliga-Staffelsieger TC GW Mannheim wie erwartet auf verlorenem Posten. Die favorisierten Nordbadener setzten sich mit 5:1 durch und gaben sich auch im siebten Spiel dieser Staffel keinerlei Blöße. „Das war zu erwarten“, bilanzierte BW-Mannschaftsführer Peter Olinger die Begegnung in der Kurpfalz. Olinger selbst war noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte und schenkte somit sein Einzel ab. Für Arnold Neumann war gegen den starken Briten Peter Hellerein freundlicheres Resultat durchaus im Bereich des Möglichen. Hans Peter Over steigerte sich im zweiten Durchgang erheblich. Insgesamt also mussten sich die Routiniers von der Insel Silberau keineswegs verstecken. „Platz vier liegt im Rahmen dessen, was zu erwarten war. Im kommenden Jahr dürfte es dann personell besser für uns aussehen“, blickt Olinger optimistisch in die Zukunft.