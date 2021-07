Überhaupt nichts war am Wochenende auf der Insel Silberau für gegnerische Tennis-Teams in den höchsten Spielklassen zu holen. Während die Bad Emser Männer 30 einen Kantersieg gegen den Namensvetter aus Rottweil landeten, ist für die 65-er nach dem ersten Saisonerfolg wieder Land in Sicht. Die Männer ihrerseits bügelten die Niederlage in Sulzbachtal bereits 24 Stunden später wieder aus und kamen mit dem 9:0 gegen TSC Mainz dem Klassenverbleib näher.