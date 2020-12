Bad Ems

Nach vierwöchiger Pause nehmen die Männer 50 des TC BW Bad Ems in der Tennis-Süd-West-Liga wieder die Schläger in die Hand. Am Samstag gastiert ab 13 Uhr der Tabellenzweite RW Kaiserslautern auf der Insel Silberau, der beim punktlosen Schlusslicht alles daran setzen wird, zum den dritten Erfolg dieser ungewöhnlichen Medenrunde einzutüten.