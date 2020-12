Axel Hüttner: „Wir geben uns gerade nicht die Hand“ – Im Kreis Birkenfeld wird wieder Tennis gespielt

Idar-Oberstein

Seit dem vergangenen Montag ist die Ausübung von Individualsportarten im Freien wieder erlaubt. Davon profitiert auch Tennis. Der TC Idar-Oberstein und der TC Hambachtal haben auch prompt reagiert und ihre Plätze für die Mitglieder wieder geöffnet. „Es hat was gefehlt, und das ist natürlich eine gute Gelegenheit, um sich wieder in unserem Sport bewegen zu können“, sagt Axel Hüttner, der 2. Vorsitzende des TC Idar-Oberstein. Beim TC Hoppstädten-Weiersbach und dem TV Vollmersbach fliegt derzeit noch keine Filzkugel übers Netz. Beide Vereine setzen gerade ihre Plätze instand. Die Einhaltung der Abstands- und Hygieneeinschränkungen sehen die Klubs als unproblematisch an. Unterschiedlich ist dagegen die Einschätzung, ob die bis zunächst zum 9. Juni ausgesetzte Medenrunde ausgetragen werden kann.