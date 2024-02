Man hätte fast meinen können, Julia Avdeeva wolle im Sieger-Interview möglichst viel von dem gerade rücken, was die Regierung ihres Heimatlands nach gängiger Weltanschauung gerade falsch macht. Physiotherapeuten, Zuschauer, Ballkinder – am Ende gab es gefühlt niemanden mehr, bei dem sich die junge Russin über das Hallenmikrofon nicht bedankt hatte. Mehr noch als mit ihren abschließenden Worten dürfte die 21-Jährige das Publikum bei den Burg-Wächter Ladies Open in Altenkirchen jedoch mit ihren Leistungen auf den Courts des SRS-Sportparks für sich gewonnen haben.