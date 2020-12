Simmern/Cochem

Die Tennisspieler im Land dürfen weiter auf eine Mannschaftsrunde im Sommer hoffen. Vorbehaltlich der weiteren Entwicklungen in der Corona-Krise soll die Saison laut Tennisverband Rheinland-Pfalz frühestens am 19. Juni gestartet werden. Eine Pause gäbe es in den Sommerferien, Schluss sein soll im September.