Da hat dann aller positiver Glaube und Einsatz nichts genutzt: Die Russin Anastasia Pawljutschenkowa hat sich in der zweiten Runde des olympischen Tennisturniers in Tokio für Anna-Lena Friedsam als zu stark erwiesen. Die French-Open-Finalistin bezwang die Oberdürenbacherin in 56 Minuten glatt mit 6:1, 6:1.