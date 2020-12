Oberdürenbach

Ein Los der Kategorie „Hätte auch besser sein können“ hat Anna-Lena Friedsam für die erste Runde bei den French Open erwischt, dem jetzt beginnenden, in den Herbst verschobenen Tennis-Grand-Slam-Turnier. Die Oberdürenbacherin trifft in Paris, voraussichtlich am Sonntag, auf die 26-jährige Weißrussin Aliaksandra Sasnovich. Die ist zwar als Nummer 96 der Welt nur unwesentlich besser platziert als die gleichaltrige Friedsam (104), flößt aber dennoch Respekt ein.