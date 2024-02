Plus Idar-Oberstein Anders Kroscky gewinnt zum sechsten Mal in Idar-Oberstein: Michel Roller nach Fünfsatzkrimis auf Rang zwei Ganz oben stand diesmal kein Akteur der Gastgeber. Die 44. Idar-Obersteiner Stadtmeisterschaften im Squash gingen an einen alten Bekannten. Anders Kroscky von den SFI Boasters Germersheim setzte sich wieder einmal am Jahnhaus durch. Von Sascha Nicolay

Anders Kroscky ist der Rekordgewinner der Idar-Obersteiner Stadtmeisterschaft im Squash. Fünfmal schon stand er am Ende des prestigeträchtigen Turniers schon ganz oben auf dem Treppchen. Doch als er am Samstag gegen den Mainzer Niklas Schneider in Runde eins wieder auf dem Court im Jahnhaus stand, war sein letzter Sieg bereits ...