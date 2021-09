Amina Arndt holt Landestitel

Der Erfolg von Amina Arndt bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Tennisjugend in Ingelheim hat für den VfL Bad Kreuznach historische Ausmaße. „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in den vergangenen Jahren mal einen Landesmeister gestellt haben“, sagte Abteilungsleiter Christopher Wehrmann. Sein Stellvertreter Achim Heim fügte mit einem Schmunzeln an: „Vermutlich war ich der letzte Meister Mitte der 90er-Jahre bei Hallenmeisterschaften in der Schmiedekamp-Halle.“ Das lange Vakuum beendete Amina Arndt mit dem Gewinn der Altersklasse U12.