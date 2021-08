„Altenseelbach Open“ sind bestdotiertes Turnier des Jahres im Siegerland – Ruthardt ist jüngster Sieger

Den „Altenseelbach Open“, dem traditionellen Tennisturnier des TV Altenseelbach, ist nach einem coronabedingten Jahr Auszeit ein exzellentes Comeback geglückt. An acht Turniertagen wurden an der Breitelbachstraße vor den Augen vieler interessierter Fans aus dem Dreiländereck Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen in insgesamt sechs Konkurrenzen die Sieger der 13. Auflage ermittelt. Die insgesamt 1500 Euro, die an Preisgeldern ausgeschüttet wurden, brachten der Veranstaltung zudem den Status als bestdotiertes Tennisturnier des Jahres im Siegerland.