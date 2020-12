Altenkirchen

Zum zweiten Mal in der siebenjährigen Geschichte der „AK ladies open“ kommt die Siegerin aus Deutschland. Konnte man 2015 mit dem Erfolg von Carina Witthöft durchaus rechnen, so kam der Sieg von Eva Lys am Sonntagnachmittag beim mit 25.000 US-Dollar dotierten Frauen-Weltranglistenturnier in Altenkirchen doch eher unerwartet. „Es ehrt mich, mit Spielerinnen wie Carina Witthöft verglichen zu werden, aber ich versuche meinen eigenen Weg zu gehen und eigene Fußstapfen zu hinterlassen“, schilderte die 18-Jährige. „Schon mit dem Einzug ins Finale habe ich realisiert, dass hier alles für mich möglich ist.“