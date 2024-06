Plus Rhein-Lahn Abbruch am Abend: Diez behält im Krimi die Nerven – Lahnsteins Frauen 40 unterliegen knapp dem Spitzenreiter Von Marco Rosbach i Mächtig reinknien mussten sich Thomas Klein und die Männer 55 des TC Diez: Das Heimspiel gegen den Park TC Grünstadt musste am Samstagabend wegen Regens unterbrochen werden. Am frühen Sonntagmorgen entschieden die Diezer die Partie dann bei der Fortsetzung der Doppel für sich. Foto: Andreas Hergenhahn Vom Kantersieg über knappe Erfolge und bittere Niederlagen bis zum Regenunterbrechung und zum Spielabbruch: Der Samstag hatte für die Tennis-Mannschaften aus dem Rhein-Lahn-Kreis alles auf Lager. Lesezeit: 8 Minuten

Regionalliga Männer 40: TC Afriso Güglingen - TC BW Bad Ems 0:9. Ohnehin sind die Bad Emser in der Favoritenrolle, wenn sie auf Reise gehen. Doch in diesem Fall waren die Verhältnisse noch deutlicher als sonst. „Wir wussten, dass Güglingen nicht in voller Besetzung antreten kann“, erklärte Gäste-Mannschaftsführer Markus Henkel. „Auf den ...