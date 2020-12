Bad Kreuznach

Not macht erfinderisch. Das gilt auch für Anton Haaf, den Tennis-Cheftrainer des TC Blau-Weiß Bad Kreuznach. Er reagierte auf die wegen der Corona-Pandemie geringer werdenden Spielmöglichkeiten seiner Talente mit sogenannten Matchtagen, an denen er seinen Nachwuchsspielern ausreichend Matchpraxis gegen Spieler auf Augenhöhe ermöglichte. Diese vier Matchtage mündeten nun in ein Abschlussturnier, die Clubmeisterschaft. Zusätzlich dienten die Ergebnisse der Matchtage am Finaltag als Grundlage der Setzliste.