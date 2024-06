Plus Rhein-Lahn

0:9 – Erste Niederlage der Saison fällt für Bad Emser Reserve sehr deftig aus

i Timo Kiesslich hat mit den Männern des TC Diez nach dem ungefährdeten 8:1-Heimsieg gegen Schlusslicht TC Schifferstadt das Verbandsliga-Ticket fürs Frühjahr 2025 so gut wie gebucht. Foto: Andreas Hergenhahn

Einiges geboten war auch am Sonntag bei den in den höheren Klassen vertretenen heimischen Tennisteams. Die Bad Emser Jungsenioren zogen sich zwar beim Spitzenreiter in Karlsruhe ausgesprochen achtbar aus der Affäre, stehen nun aber vor den beiden abschließenden Heimspielen gegen unmittelbare Regionalliga-Konkurrenten arg unter Zugzwang. Die Männer von der Insel Silberau bleiben nach den Saisonsiegen zwei und drei auf Kurs Titelverteidigung, die Diezer haben gute Aussichten auch im Jahr 2025 der Verbandsliga anzugehören.