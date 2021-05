Die Motorsport-Saison 2021 beginnt für Wolfgang Kaufmann spät – aber sie beginnt. „Lange wusste ich nicht, ob und was ich dieses Jahr fahren kann“, sagt der Profi-Rennfahrer aus Molsberg. „Doch so langsam dürfen viele Rennveranstaltungen, wenn auch unter strengen Auflagen, stattfinden.“ Los geht es für den Westerwälder am Wochenende bei den „Weekend Heroes“ am Nürburgring.