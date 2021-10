Wilde Aufholjagd von Rockenfeller endet auf Platz drei

Mit einem breiten Grinsen nahm Mike Rockenfeller in Hockenheim den Pokal für seinen dritten Platz im ersten von zwei Rennen am Wochenende in der Serie Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) entgegen. Vom völlig aussichtslosen 17. Startplatz hatte der aus Neuwied stammende Pilot des Audi-Teams Abt Sportsline eine wilde Aufholjagd hingelegt, war durch das 21-köpfige Teilnehmerfeld gepflügt und musste am Ende nur seinem Teamkollegen Kelvin van der Linde (Südafrika) sowie dem Thailänder Alex Albon im Ferrari 488 GT 3 den Vortritt lassen.