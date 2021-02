Eigentlich – so heißt es oft in Zeiten der Pandemie. Eigentlich sollte am 7. März die 42. Rallye Kempenich über die Bühne gehen. Die Veranstaltung, mit der auch das 45-jährige Bestehen dieses Motorsportereignisses gefeiert werden sollte, musste vorzeitig wegen Corona abgesagt werden.