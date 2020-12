Schweppenhausen

Es blitzt und blinkt im Hause Grube in Schweppenhausen in drei Vitrinen. Sage und schreibe 108 Pokale hat Sohnemann Finn in den vergangenen Jahren mit nach Hause gebracht, dazu etliche Medaillen. Unterwegs war der 14-Jährige auf den Kartstrecken in Deutschland und im benachbarten Ausland. Doch der Youngster musste mittlerweile einen Gang zurückschalten. Das lag zum einen an der Corona-Pandemie, zum anderen aber auch an grundlegenden Problemen im Nachwuchs-Motorsport in Deutschland.