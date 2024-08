Plus Nürburgring

Wasserspiele lassen Luca Stolz beim Heimspiel verzweifeln: Brachbacher erlebt schwieriges Rennwochenende

Von Jürgen Augst

i Der Brachbacher Luca Stolz hat es in der DTM nicht leicht. Foto: Manfred Muhr/Jürgen Augst/jogi

Mit einem Heimspiel auf dem Nürburgring für den Brachbacher Mercedes-AMG Piloten Luca Stolz ging es in die zweite Saisonhälfte der Deutschen Tourenwagen Meisterschaft. Für den 29-jährigen Westerwälder erwies sich der Eifelkurs in der Vergangenheit oftmals als Erfolgspflaster. So feierte der Brachbacher im Jahr 2022 an gleicher Stellen seinen ersten DTM-Sieg. In diesem Jahr lief es für den Piloten des Haupt Racing Team (HRT) nicht zufriedenstellend.