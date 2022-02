Eifrige Leser dieser Zeitung wissen, dass das KTM Sarholz Racing Team aus Niederroßbach schon seit längerem in der Planung für das bevorstehende Rennjahr steckt. Neben einigen neuen Fahrern in den Nachwuchsklassen, freut sich das Team aus dem Hohen Westerwald nun auch über eine Verstärkung bei den Senioren. Der walisische Rennfahrer Adam Sterry wird in der kommenden Saison für das KTM Sarholz Team in der ADAC MX Masters-Serie an den Start gehen.