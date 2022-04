Der Weltmeister hatte, bildlich gesprochen, das erste Mal den Fuß am Boden, sich also Strafpunkte eingehandelt, lange bevor vom 8. bis 10. Juli die Trial-Weltmeisterschaft 2022 des Motorrad-Weltverbandes FIM zu ihrer dritten Station in diesem Jahr in Neunkirchen im Siegerland gastiert. Antoni Bou, überall nur „Toni“ gerufen, war zur Vorstellung des ersten WM-Gastspiels in Deutschland seit 2016 vor kurzem extra aus Andorra nach Struthütten eingeflogen.