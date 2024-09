Plus Holzappel/Spa

Trotz Überschlags: Cedric Fuchs verteidigt Führung beim Tourenwagen Junior-Cup

Von Jürgen Hahn

i Windschattenduelle und Führungswechsel im Tourenwagen Junior-Cup im belgischen Spa-Francorchamps. Trotz einer Nullrunde am Sonntag verteidigte der Holzappeler Cedric Fuchs die Cup-Führung. Foto: Markus Toppmoeller

Die Premiere des ADAC Tourenwagen Junior-Cups auf der Grand-Prix-Strecke im belgischen Spa hatte es in sich. Nach einem unglücklichen vierten Platz im Rennen am Samstag endete am Sonntag die Fahrt des Holzappelers von Cedric Fuchs unverschuldet mit einem fünffachen Überschlag. Der 18-jährige Förderpilot des ADAC Mittelrhein entstieg seinem demolierten Sportgerät zum Glück unversehrt. Trotz der Null-Runde bleibt Cedric Fuchs in der Gesamtwertung vorne und reist in drei Wochen als Tabellenführer zur nächsten Runde ins niederländische Assen.