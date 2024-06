Plus Winningen Trial in Winningen: Wenn ein Stein kein Hindernis ist Von Jörg Niebergall i Artist auf zwei Rädern: Mattis Lehmann von den Motorsportfreunden Winningen überzeugte auf heimischem Gelände. Foto: Jörg Niebergall Balancierend auf dem Motorrad über kaum überwindbare Hindernisse fahren: Wie das dann funktionieren kann, davon konnten sich die interessierten Besucher auf dem Klubgelände der Motorsportfreunde Winningen einen Eindruck verschaffen. Lesezeit: 1 Minute

Zwei Tage lange kämpften von WM-Teilnehmer Rodney Bereiter (AMC Idstein) bis hin zum sechsjährigen Anfänger mehr als 120 Aktive um Wertungspunkte im Rahmen von Hessenmeisterschaft, Rheinland-Pfalz-Meisterschaft und Westdeutschem Trial-Cup. Äußerste Konzentration und Aufmerksamkeit In zehn verschieden Wertungsklassen und damit auch in zehn verschiedenen Schwierigkeitsklassen galt es die unterschiedlichen Sektionen in Angriff zu ...