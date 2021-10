Im sächsischen Jauer wurde der zweite Lauf zur deutschen Motocross-Meisterschaft der Klassen MX2 (250 ccm) und MX Open (450 ccm) ausgetragen. In der Klasse MX2 startete für das Hollerer Team AB-Racing by Zweiradsport Schmitz auch Phil Niklas Löb aus Derschen sowie in der Klasse MX Open Tim Koch aus Wormstedt in Thüringen.