Die 49. Auflage des legendären 24-Stunden-Rennens am Nürburgring sollte die kürzeste Ausgabe des Langstreckenklassikers in der bisherigen Geschichte werden. Nur knapp 10 statt 24 Stunden wurde auf der 25,4 Kilometer langen Kombination aus modernem Grand-Prix-Kurs und klassischer Nordschleife gefahren. Immer stärker aufziehender Nebel hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine lange Unterbrechung verursacht (wir berichteten).