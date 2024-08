Plus Mülsen/Rhein-Lahn Schleimer erreicht in Mülsen erneut das Siegerpodium: Obertiefenbacher reist als Tabellenführer zum Finale Von Björn Niemann i Der 16-jährige Obertiefenbacher Maximilian Schleimer holte sich beim Saisonlauf im DMSB-Schalt-Kart-Cup in Mülsen die Pole-Position. Foto: Björn Niemann / Fast-Media Abermals landete Maximilian Schleimer beim DMSB-Schalt-Kart-Cup in Mülsen auf dem Siegerpodium. Beim fünften Saisonlauf holte sich der Obertiefenbacher die Pole-Position und schloss das Event als Dritter ab. Lesezeit: 1 Minute

Heiß her ging es in der Arena E. Auf der Rennstrecke in Sachsen behielt Schleimer trotz Schrecksekunden einen kühlen Kopf. Mit einer Bestzeit im Qualifying erwischte er einen perfekten Start. Rückschlag im ersten Heat Doch bereits im ersten Heat gab's einen Rückschlag. Im Kampf um den Sieg musste er sein Kart mit ...