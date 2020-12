Landschlacht (Schweiz)/Neuwied -Niederbieber

Noch zwei Mal grünes Licht für den Start, dann ist auch die Saison 2020 der Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) Geschichte. Auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg werden am 7. und 8. November die letzten Meisterschaftspunkte verteilt, doch in den Jubel des neuen Champions wird sich auch ein wenig Trauer mischen. Die spektakulären Turbo-Boliden mit ihren fast 650 PS verschwinden anschließend wahrscheinlich weitgehend für immer in den Museen und Ausstellungshallen der Hersteller.