Rockenfeller will Kelvin van der Linde helfen

Recht spät hat die Saison 2021 der Deutschen Tourenwagen Masters am 19. Juni im italienischen Monza begonnen und nach weniger als vier Monaten geht sie an diesem Wochenende auch schon wieder zu Ende. Üblichweise findet der Showdown der populärsten Tourenwagenserie Europas im badischen Motodrom von Hockenheim statt. Die beiden Rennen auf dem Nürnberger Norisring konnten auf Grund der Corona-Einschränkungen jedoch nicht am gewohnten Termin im Juli stattfinden und so wurde das Gastspiel in der fränkischen Metropole kurzerhand ans Saisonende auf das kommende Wochenende verlegt.